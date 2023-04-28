Каспер Рууд уступил 105-й ракетке мира во втором круге турнира в Мадриде

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд покинул турнир серии "Мастерс", проходящий в Мадриде (Испания), после поражения во втором круге от 105-й ракетки мира итальянца Маттео Арнальди.

Мадрид (м). 2-й круг

Каспер Рууд - Маттео Арнальди 3:6, 4:6

Для Каспера Рууда это очередное поражение в этом сезоне на начальных стадиях теннисных турниров. Норвежец вылетал после второго круга в Окленде, на Открытом чемпионате Австралии и в Акапулько, а также проигрывал в третьем круге в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Барселоне. В текущем сезоне у спортсмена только один титул в одиночном разряде: Рууд выиграл турнир категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), одолев в финале серба Миомира Кецмановича.

В третьем круге соревнований в Мадриде итальянец Маттео Арнальди сыграет с с испанцем Хауме Мунаром