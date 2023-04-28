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Дарья Снигур не смогла выйти в полуфинал турнира во Франции

Теннис
(1 голосов)

Украинка отдала матч сопернице

Дарья Снигур не смогла выйти в полуфинал турнира во Франции

Фото: UK Sports News

Новина українською

Дарья Снигур покидает турнир ITF во Франции. В четвертьфинальном матче украинка не смогла обыграть Армони Тан.

Дарья Снигур - Армони Тан 3:6, 2:6

Теннисистки провели на корте чуть меньше часа, и за это время Снигур допустила две двойные ошибки, реализовала оба брейк-поинта, но проиграла пять геймов на своей подаче.

Это уже вторая встреча теннисисток, ранее Дарья проиграла Тан в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.

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В статье: Дарья Снигур
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