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Дарья Снигур не смогла выйти в полуфинал турнира во Франции
Украинка отдала матч сопернице
Фото: UK Sports News
Дарья Снигур покидает турнир ITF во Франции. В четвертьфинальном матче украинка не смогла обыграть Армони Тан.
Дарья Снигур - Армони Тан 3:6, 2:6
Теннисистки провели на корте чуть меньше часа, и за это время Снигур допустила две двойные ошибки, реализовала оба брейк-поинта, но проиграла пять геймов на своей подаче.
Это уже вторая встреча теннисисток, ранее Дарья проиграла Тан в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.
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