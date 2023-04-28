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Цуренко обыграла Тайхманн и вышла в третий раунд турнира в Мадриде
В третьем сете украинка отыгралась со счета 0:3
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий раунд турнира серии WTA 1000 в Мадриде.
Во 2-м раунде соревнований украинка обыграла Жиль Тайхманн (Швейцария, WTA 30) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Жиль Тайхманн (Швейцария) [25] - Леся Цуренко (Украина) 6:3, 2:6, 4:6
В 1/16 финала турнира в Мадриде Цуренко встретится с Дарьей Касаткиной.
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