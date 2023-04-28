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Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Мадриде
Испанец не испытал проблем
Фото: Tennis Majors
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над финном Эмилем Руусувуори (41-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания).
Карлос Алькарас - Эмиль Руусувуори 2:6, 6:4, 6:2
Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.
Испанец выполнил 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 11.
В третьем круге соперником Алькараса станет болгарский теннисист Григор Димитров.
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