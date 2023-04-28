Ига Швёнтек вышла в третий круг Мастерса в Мадриде

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла австрийскую теннисистку Юлию Грабер в матче второго круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания)

Ига Швёнтек - Юлия Грабер 6:3, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

Швёнтек сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала один-единственный брейк-пойнт.

Соперницей Швёнтек в третьем круге станет американская теннисистка Бернарда Пера, которая ранее оказалась сильнее Татьяны Марии из Германии.