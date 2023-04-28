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Ига Швёнтек вышла в третий круг Мастерса в Мадриде
Теннисистка уверенно одолела свою соперницу
Фото: tennisnet
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла австрийскую теннисистку Юлию Грабер в матче второго круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания)
Ига Швёнтек - Юлия Грабер 6:3, 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
Швёнтек сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала один-единственный брейк-пойнт.
Соперницей Швёнтек в третьем круге станет американская теннисистка Бернарда Пера, которая ранее оказалась сильнее Татьяны Марии из Германии.
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