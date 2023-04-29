Молчанов вышел в финал парного челенджера в Риме

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в финал парного челленджера в Риме (Италия). Вместе со своим партнером по команде Андреем Голубевым (Казахстан) они сразятся за главным титул соревнований.

В полуфинале Денис и Андрей должны были сыграть против французского дуэта Садио Думбия/Фабьен Ребул, но последние снялись с соревнований.

В решающем матче украино-казахский дуэт сыграет с Николасом Барриентосом (Колумбия) и Франсишкой Кабралем (Португалия), которые в полуфинале обыграли пару Дурасович/Ромболи со счетом 2-0 (7-6; 6-0) .