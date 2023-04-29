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Молчанов вышел в финал парного челенджера в Риме

Теннис
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Желаем удачи

Молчанов вышел в финал парного челенджера в Риме

Фото: Tennis World

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в финал парного челленджера в Риме (Италия). Вместе со своим партнером по команде Андреем Голубевым (Казахстан) они сразятся за главным титул соревнований.

В полуфинале Денис и Андрей должны были сыграть против французского дуэта Садио Думбия/Фабьен Ребул, но последние снялись с соревнований.

В решающем матче украино-казахский дуэт сыграет с Николасом Барриентосом (Колумбия) и Франсишкой Кабралем (Португалия), которые в полуфинале обыграли пару Дурасович/Ромболи со счетом 2-0 (7-6; 6-0).

Напомним, что ранее Ига Швентек вышла в третий круг турнира в Мадриде.

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В статье: Денис Молчанов
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