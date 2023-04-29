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Костюк – в четвертьфинале парного турнира в Мадриде

Теннис
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Удачи нашей спортсменке

Костюк – в четвертьфинале парного турнира в Мадриде

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал парного турнира на "Мастерсе" в Мадриде (Испания).

Вместе со своей партнершей по команде Еленой-Габриэлой Руссе наша спортсменка будет бороться за полуфинал.

В матче 1/8 украинско-румынский дуэт должен был сыграть против пары Павлюченкова/Рыбакина, но последние снялись с соревнований.

В четвертьфинале турнира Марта и Елена сыграют против Моники Никулеску и Макото Ниномии.

В паре Костюк впервые сыграет на соревнованиях уровня WTA 1000. На Australian Open в этом году пара Костюк/Руссе дошла до полуфинала.

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В статье: Марта Костюк
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