Костюк – в четвертьфинале парного турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал парного турнира на "Мастерсе" в Мадриде (Испания).

Вместе со своей партнершей по команде Еленой-Габриэлой Руссе наша спортсменка будет бороться за полуфинал.

В матче 1/8 украинско-румынский дуэт должен был сыграть против пары Павлюченкова/Рыбакина, но последние снялись с соревнований.

В четвертьфинале турнира Марта и Елена сыграют против Моники Никулеску и Макото Ниномии.

В паре Костюк впервые сыграет на соревнованиях уровня WTA 1000. На Australian Open в этом году пара Костюк/Руссе дошла до полуфинала.