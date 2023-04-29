Первая ракетка мира: В центре внимания должна быть помощь украинским игрокам, а не то, что происходит с россиянами и белорусами

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала о своем отношении к решению допустить россиян и белорусов на Уимблдон. Ее слова цитирует Marca:

"В начале войны, возможно, нужно было принимать решения, которые помогли бы остановить вторжение россии. Мы спортсмены, мы не имеем прямого влияния на то, что происходит в Украине, но в то же время мы публичные люди и должны подавать пример.

Я считаю, что все должны сказать, что мы против войны. Вот что действительно важно. Происходящее в Украине – неправильно.

В принятии совместных решений много хаоса, потому что привлечены многие организации – ATP, WTA, ITF и Grand Slam, которые принимают свои собственные решения, что делает все более запутанным. Понятно, что цель разных федераций – создать хорошую атмосферу в раздевалке.

В центре внимания должна быть помощь украинским игрокам, а не происходящее с россиянами и белорусами" – сказала она.