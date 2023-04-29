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Молчанов проигрывает финальный матч парного челленджера в Риме

Теннис
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К сожалению, но не надо огорчаться

Молчанов проигрывает финальный матч парного челленджера в Риме

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
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Украинский теннисист Денис Молчанов проиграл в финале парного челленджера в Риме (Италия). В решающем матче за главный титул соревнований наш спортсмен в паре с казахом Андреем Голубевым уступил дуэту Николаса Барьентоса (Колумбия) и Франсиско Кабрала (Португалия).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу победителей соревнований.

Призовой фонд турнира Roma Garden Open составил 75 тысяч долларов.

Отметим, что уже второй раз в этом сезоне сыграла пара Молчанов-Голубев. На прошлой неделе украинец и казах дошли до полуфинала турнира АТР 250 в Баня-Луке.

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в четвертьфинал парного турнира в Мадриде.

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В статье: Денис Молчанов
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