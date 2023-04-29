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Надаль выступит на открытом чемпионате Франции

Теннис
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Удачи легендарному испанцу

Надаль выступит на открытом чемпионате Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль выступит на открытом чемпионате Франции – Ролан Гаррос. Об этом сообщил его дядя Тони Надаль, слова которого цитирует Marca.

"Он хотел бы сейчас выступать, но до этого осталось недолго. Он сыграет в Париже, и его тренировки в ближайшие недели и выступление в Риме будут важны для определения его стремлений на Roland Garros.

И он не думает об уходе из тенниса. Сейчас Рафа хочет возобновиться и продолжить выступления, потому что он очень любит теннис" – сказал он.

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.

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В статье: Рафаэль Надаль
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