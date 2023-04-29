Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль выступит на открытом чемпионате Франции – Ролан Гаррос. Об этом сообщил его дядя Тони Надаль, слова которого цитирует Marca.

"Он хотел бы сейчас выступать, но до этого осталось недолго. Он сыграет в Париже, и его тренировки в ближайшие недели и выступление в Риме будут важны для определения его стремлений на Roland Garros.

И он не думает об уходе из тенниса. Сейчас Рафа хочет возобновиться и продолжить выступления, потому что он очень любит теннис" – сказал он.