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Надаль выступит на открытом чемпионате Франции
Удачи легендарному испанцу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль выступит на открытом чемпионате Франции – Ролан Гаррос. Об этом сообщил его дядя Тони Надаль, слова которого цитирует Marca.
"Он хотел бы сейчас выступать, но до этого осталось недолго. Он сыграет в Париже, и его тренировки в ближайшие недели и выступление в Риме будут важны для определения его стремлений на Roland Garros.
И он не думает об уходе из тенниса. Сейчас Рафа хочет возобновиться и продолжить выступления, потому что он очень любит теннис" – сказал он.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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