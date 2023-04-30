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Киченок и Остапенко проиграли на старте парного Мадрида

Теннис
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Киченок и Остапенко проиграли на старте парного Мадрида

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей по команде латвийкой Еленой Остапенко проиграли на старте парного разряда на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В первом матче на соревнованиях они уступили канадско-американской паре Лейла Фернандес/Тейлор Таунсенд.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу победительниц, в активе которых 0 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 3 из 5 использованных брейков и 1 двойная ошибка.

Это поражение уже третье подряд для Людмилы и Елены. В прошлом году здесь, в Мадриде, они дошли до полуфинала.

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла без боя в четвертьфинал Мадрида.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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