Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок и Остапенко проиграли на старте парного Мадрида
Бороться и не сдаваться
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей по команде латвийкой Еленой Остапенко проиграли на старте парного разряда на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В первом матче на соревнованиях они уступили канадско-американской паре Лейла Фернандес/Тейлор Таунсенд.
Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу победительниц, в активе которых 0 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 3 из 5 использованных брейков и 1 двойная ошибка.
Это поражение уже третье подряд для Людмилы и Елены. В прошлом году здесь, в Мадриде, они дошли до полуфинала.
Напомним, что ранее Марта Костюк
Популярное сейчас
- Примера. Барселона - Бетис 4:0. Классу ливень не помеха
- Примера. Реал Мадрид - Альмерия 4:2. Реабилитировались
- Серия А. Рома - Милан 1:1. Начало с конца
- Эмма Радукану снялась с турнира в Мадриде
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО