Украинка Корашвили, перенесшая трансплантацию костного мозга, возобновляет карьеру

Украинская теннисистка Александра Корашвили возвращается на корт после тяжелой болезни и перенесенной операции.

В мае 2020 года у нашей спортсменки обнаружили миелодиспластический синдром с миелофиброзом. Это очень тяжелая болезнь, для лечения которой необходима пересадка костного мозга.

Наша спортсменка прошла курс лечения и готова снова сыграть в большой теннис.

Первым турниром для Александры после возвращения станет ITF W40 в Тбилиси (Грузия). Соперницей нашей спортсменки будет местная теннисистка Анамария Курцикашвили. Начало встречи – 11:00 по киевскому времени.

Отметим, что самым высоким в карьере Корашвили является 414 место в рейтинге WTA и 202 место в парном рейтинге. На уровне ITF украинка выиграла 3 личных титула и 14 в паре.