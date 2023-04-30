Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Корашвили, перенесшая трансплантацию костного мозга, возобновляет карьеру
Невероятная сила
Фейсбук
Украинская теннисистка Александра Корашвили возвращается на корт после тяжелой болезни и перенесенной операции.
В мае 2020 года у нашей спортсменки обнаружили миелодиспластический синдром с миелофиброзом. Это очень тяжелая болезнь, для лечения которой необходима пересадка костного мозга.
Наша спортсменка прошла курс лечения и готова снова сыграть в большой теннис.
Первым турниром для Александры после возвращения станет ITF W40 в Тбилиси (Грузия). Соперницей нашей спортсменки будет местная теннисистка Анамария Курцикашвили. Начало встречи – 11:00 по киевскому времени.
Отметим, что самым высоким в карьере Корашвили является 414 место в рейтинге WTA и 202 место в парном рейтинге. На уровне ITF украинка выиграла 3 личных титула и 14 в паре.
Популярное сейчас
- Финал Кубка Франции. Тулуза нещадно громит Нант и берет трофей
- Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1
- Примера. Реал Мадрид - Альмерия 4:2. Реабилитировались
- Элина Свитолина покидает турнир в Мадриде на старте соревнований
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО