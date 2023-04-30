Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуренко проиграла в 1/16 финала Мадрида
Не расстраиваться, работать дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №77) проиграла в матче 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Наша спортсменка уступила представительнице страны-террориста россии Дарье Касаткиной (WTA №8).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-2). На счету украинки 0 эйсов, 5 выигранных очков, 3 из 8 реализованных брейков и 0 двойных ошибок.
Счет в очных встречах между теннисистками теперь 3-2 в пользу россиянки.
Это выступление стало для Цуренко лучшим за все годы участия в турнире в Мадриде. Раньше Леся никогда не играла в основной сетке соревнований, а останавливалась на стадии квалификации.
Напомним, что ранее Киченко и Остапенко
Популярное сейчас
- Украинская карьера Мистера: о визитах Прокопенко, инфаркте после Кубка УЕФА и аварии в Бухаресте
- Арсенал готов продать основного опорного полузащитника
- Шикарный победный гол на 101-й минуте. Оболонь – Карпаты 1:2. Видео голов и обзор матча
- Элина Свитолина покидает турнир в Мадриде на старте соревнований
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО