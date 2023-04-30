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Цуренко проиграла в 1/16 финала Мадрида

Теннис
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Цуренко проиграла в 1/16 финала Мадрида

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №77) проиграла в матче 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Наша спортсменка уступила представительнице страны-террориста россии Дарье Касаткиной (WTA №8).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2). На счету украинки 0 эйсов, 5 выигранных очков, 3 из 8 реализованных брейков и 0 двойных ошибок.

Счет в очных встречах между теннисистками теперь 3-2 в пользу россиянки.

Это выступление стало для Цуренко лучшим за все годы участия в турнире в Мадриде. Раньше Леся никогда не играла в основной сетке соревнований, а останавливалась на стадии квалификации.

Напомним, что ранее Киченко и Остапенко проиграли на старте парного Мадрида.

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В статье: Леся Цуренко
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