Александра Корашвили вернулась в теннис после длительной реабилитации и выиграла первый матч

Украинская теннисистка Александра Корашвили победила Анамарию Курцикашвили в первом матче после тяжелой болезни в трех сетах. Это произошло на турнире ITF W40 в Тбилиси.

В мае 2020 года теннисистке диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. В январе 2021 года ей сделали сложную операцию по трансплантации костного мозга. Для восстановления ей понадобилось два с половиной года.

За свою карьеру одесситка выиграла три титула в одиночном разряде и 14 титулов в парном разряде на женской трассе ITF.

В финале отбора Корашвили сыграет против спортсменки из России Киры Павловой.

ITF W40. Тбилиси (Грузия). Полуфинал квалификации

Александра Корашвили (Украина) - Анамария Курцикашвили (Грузия) - 4:6, 6:2, 6:1