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Хольгер Руне уступил в 1/16 финала Мастерса в Мадриде

Теннис
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Теннисист уступил испанцу

Хольгер Руне уступил в 1/16 финала Мастерса в Мадриде

Фото: Stockholm Open

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Представитель Дании Хольгер Руне не смог выйти в четвёртый круг турнира в Мадриде. На стадии 1/16 финала он уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

Хольгер Руне - Алехандро Давидович-Фокина 6:7 (1:7), 7:5, 6:7 (5:7)

Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Руне сделал шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету испанца два эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в четвертьфинал турнира испанец посмотрит с представителем Хорватии Борной Чоричем.

Турнир в Мадриде проходит с 26 апреля по 7 мая.

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В статье: Хольгер Руне
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