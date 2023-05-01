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Хольгер Руне уступил в 1/16 финала Мастерса в Мадриде
Теннисист уступил испанцу
Фото: Stockholm Open
Представитель Дании Хольгер Руне не смог выйти в четвёртый круг турнира в Мадриде. На стадии 1/16 финала он уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине.
Хольгер Руне - Алехандро Давидович-Фокина 6:7 (1:7), 7:5, 6:7 (5:7)
Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Руне сделал шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету испанца два эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в четвертьфинал турнира испанец посмотрит с представителем Хорватии Борной Чоричем.
Турнир в Мадриде проходит с 26 апреля по 7 мая.
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