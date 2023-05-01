Виталий Сачко вышел в основную сетку турнира в Праге

Виталий Сачко одержал победу в финальном раунде отбора на "челленджере" в Чехии. Во втором круге квалификации украинец добыл волевую победу над Максом Гаукесом.

Прага. Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Макс Гаукес (Нидерланды) 4:6, 6:4, 7:5

Всего для Сачко это было восьмое участие в отборочной сетке в этом году.

В первом круге Виталий встретится с местным игроком Витом Копрживой. В 2019 году украинец играл против чеха на турнирах ITF и потерпел два поражения.