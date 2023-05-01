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Виталий Сачко вышел в основную сетку турнира в Праге
Украинский теннисист совершил камбэк
Виталий Сачко одержал победу в финальном раунде отбора на "челленджере" в Чехии. Во втором круге квалификации украинец добыл волевую победу над Максом Гаукесом.
Прага. Квалификация. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) - Макс Гаукес (Нидерланды) 4:6, 6:4, 7:5
Всего для Сачко это было восьмое участие в отборочной сетке в этом году.
В первом круге Виталий встретится с местным игроком Витом Копрживой. В 2019 году украинец играл против чеха на турнирах ITF и потерпел два поражения.
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Источник:BTU
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