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Ига Швёнтек обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира Мадриде

Теннис
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Полячка провела отличный матч

Ига Швёнтек обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира Мадриде

Фото: Sporting News

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Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв на стадии 1/8 финала россиянку Екатерину Александрову.

1/8 финала. Мадрид

Ига Швёнтек - Екатерина Александрова 6:4, 6:7 (3:7), 6:3

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Александрова, в свою очередь, сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из трёх брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Швёнтек поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

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В статье: Ига Швёнтек
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