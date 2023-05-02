Ига Швёнтек обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира Мадриде

Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв на стадии 1/8 финала россиянку Екатерину Александрову.

1/8 финала. Мадрид

Ига Швёнтек - Екатерина Александрова 6:4, 6:7 (3:7), 6:3

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Александрова, в свою очередь, сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из трёх брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Швёнтек поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.