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Новак Джокович сможет сыграть на US Open — 2023

Теннис
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Новак Джокович сможет сыграть на US Open — 2023

Фото: ATP Tour

Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде Новак Джокович сможет сыграть на US Open — 2023. Правительство США разрешило въезд в страну иностранцам, которые не прошли вакцинацию от COVID‑19.

В заявлении Белого дома говорится, что все требования по обязательной вакцинации для прибывающих в страну иностранцев будут сняты в конце дня 11 мая 2023 года.

US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года. 35‑летний сербский спортсмен является трёхкратным победителем Открытого чемпионата США.

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В статье: Новак Джокович
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