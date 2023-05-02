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Новак Джокович сможет сыграть на US Open — 2023
Фото: ATP Tour
Сербский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде Новак Джокович сможет сыграть на US Open — 2023. Правительство США разрешило въезд в страну иностранцам, которые не прошли вакцинацию от COVID‑19.
В заявлении Белого дома говорится, что все требования по обязательной вакцинации для прибывающих в страну иностранцев будут сняты в конце дня 11 мая 2023 года.
US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года. 35‑летний сербский спортсмен является трёхкратным победителем Открытого чемпионата США.
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