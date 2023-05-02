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Роджер Федерер посетил Met Gala

Теннис
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Событие посвящено великому кутюрье Карлу

Роджер Федерер посетил Met Gala

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Швейцарский профессиональный теннисист, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер посетил модное мероприятие Met Gala, ежегодно проводящееся Институтом костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке (США). В 2023 году событие посвящено великому кутюрье Карлу Лагерфельду.

Появились фотографии Федерера с мероприятия. На ряде из них теннисист запечатлён с Анной Винтур, главным редактором американской версии журнала Vogue, с которой спортсмен дружит уже долгое время.

Бывшая первая ракетка мира Федерер уже давно является заметной фигурой в мире моды и даже ведёт собственную колонку в глянцевом журнале. Совсем недавно спортсмен заявил, что разрабатывает дизайнерскую коллекцию солнцезащитных очков совместно с американской компанией.

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В статье: Роджер Федерер
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