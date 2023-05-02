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Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA 125 во Франции

Теннис
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Долгожданная победа для украинки

Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA 125 во Франции

instagram.com/elisvitolina

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA 125 во Франции. В матче первого круга украинка обыграла Деспину Паламихаил.

Франция. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Деспина Папамихаил (Греция) 7:5, 6:1

В первом сете украинка повела 4:1, но сумела сравнять счет. Во втором сете Свитолина совершила два брейка и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.

Стоит отметить, что победа над 152-й ракеткой мира стала для украинки самой высокорейтинговой после ее возвращения в Тур.

В 1/8 финала Элина Свитолина сыграет против четвертой сеяной бельгийки Исалин Бонавентюр.

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В статье: Элина Свитолина
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