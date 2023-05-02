Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA 125 во Франции
Долгожданная победа для украинки
instagram.com/elisvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA 125 во Франции. В матче первого круга украинка обыграла Деспину Паламихаил.
Франция. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) - Деспина Папамихаил (Греция) 7:5, 6:1
В первом сете украинка повела 4:1, но сумела сравнять счет. Во втором сете Свитолина совершила два брейка и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.
Стоит отметить, что победа над 152-й ракеткой мира стала для украинки самой высокорейтинговой после ее возвращения в Тур.
В 1/8 финала Элина Свитолина сыграет против четвертой сеяной бельгийки Исалин Бонавентюр.
Популярное сейчас
- Зинченко встретит Мудрика, Скрипник против Динамо. Расписание футбола на 1-7 мая
- Бесплатные трансляции на год. Источник раскрыл детали проекта УПЛ ТВ
- Точность пасов Миколенко в матче с Лестером составила 85,7%
- Роджер Федерер посетил Met Gala
- Сестра-модель бразильской звезды получила лицензию агента FIFA и начинает карьеру в футболе. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
Новости по теме
- 09:47 Весь спорт Усик и Свитолина подарили личные вещи президенту Зеленскому. Фото
- 22:21 Украинские Беленюк - о матче Свитолиной: Не могу понять, украинские спортсмены не должны пожимать руки спортсменам россиянам и белорусам, или не должны вообще участвовать в соревнованиях
- 16:39 Весь спорт Элина Свитолина покидает турнир в Мадриде на старте соревнований