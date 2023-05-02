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Марта Костюк вышла в полуфинал парного турнира в Испании

Теннис
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Украинка провела отличный матч

Марта Костюк вышла в полуфинал парного турнира в Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе одержала победу в четвертьфинале парного турнира WTA в Испании.

Мадрид, Испания. Четвертьфинал

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония) 2:6, 6:2, 10-5

Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе выиграли седьмой матч в сезоне и второй раз вместе сыграют в полуфинале.

За выход в финал Костюк и Русе сыграют против победительниц матча Коко Гауфф/Джессика Пегула (США) - Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия).

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В статье: Марта Костюк
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