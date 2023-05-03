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Карлос Алькарас продолжил защиту титула в Мадриде
Испанец провел великолепный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Карлос Алькарас успешно продолжил защиту титула на "Мастерсе" в Мадриде. В четвертьфинале испанец обыграл россиянина Карена Хачанова.
Мадрид. Четвертьфинал
Карлос Алькарас - Карен Хачанов 6:4, 7:5
Для испанского теннисиста это третья победа в противостояниях с Хачановым. Благодаря этой победе испанец продолжил свою победную серию до девяти матчей.
Следующим соперником Алькараса станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) – Борна Черич (Хорватия).
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