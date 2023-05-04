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Борна Чорич: Чувствую себя уверенно перед матчем с Алькарасом
Хорватский теннисист уверен в своем превосходстве
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
20-я ракетка мира хорватский теннисист Борна Чорич высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале грунтового турнира категории "Мастерс" в Мадриде (Испания).
"Я чувствую себя уверенно перед встречей с Алькарасом. Он абсолютно невероятный игрок в великолепной форме. Конечно, он фаворит. Я просто собираюсь выйти на корт и получить удовольствие от своей игры. Мне нравится играть в Мадриде. Уверен, это будет очень крутое чувство", — приводит слова Чорича The Tennis Letter.
Матч 1/2 финала турнира в Мадриде, в котором сыграют Алькарас и Чорич, состоится завтра, 5 мая.
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