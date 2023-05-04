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Энди Маррей рассказал о планах на сезон

Теннис
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Теннисист нацелен на топовые турниры

Энди Маррей рассказал о планах на сезон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде, обладатель 46 титулов в одиночном разряде Энди Маррей рассказал о турнирах, которые хотел бы выиграть до завершения профессиональной карьеры.

"Australian Open, вероятно, был бы одним из таких турниров, как и "Ролан Гаррос". Если говорить о туре ATP, то это Индиан-Уэллс. Мне всегда нравился этот турнир, приятно туда возвращаться", — приводит слова Маррея Tennis Head со ссылкой на подкаст ATP Tennis Radio.

Ранее, на старте грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), Маррей потерпел четвёртое поражение подряд.

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В статье: Энди Маррей
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