Энди Маррей рассказал о планах на сезон

Британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде, обладатель 46 титулов в одиночном разряде Энди Маррей рассказал о турнирах, которые хотел бы выиграть до завершения профессиональной карьеры.

"Australian Open, вероятно, был бы одним из таких турниров, как и "Ролан Гаррос". Если говорить о туре ATP, то это Индиан-Уэллс. Мне всегда нравился этот турнир, приятно туда возвращаться", — приводит слова Маррея Tennis Head со ссылкой на подкаст ATP Tennis Radio.

Ранее, на старте грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), Маррей потерпел четвёртое поражение подряд.