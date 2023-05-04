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Паула Бадоса попала на обложку журнала Glamour

Теннис
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Теннисистка украсила обложку

Паула Бадоса попала на обложку журнала Glamour

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса украсила обложку испанского Glamour.

На текущем турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Бадоса дошла до 1/8 финала, где со счётом 4:6, 4:6 проиграла представительнице Греции Марии Саккари.

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В статье: Паула Бадоса Гиберт
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