Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паула Бадоса попала на обложку журнала Glamour
Теннисистка украсила обложку
фото - rolandgarros.com
Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса украсила обложку испанского Glamour.
На текущем турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Бадоса дошла до 1/8 финала, где со счётом 4:6, 4:6 проиграла представительнице Греции Марии Саккари.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Ночью БПЛА атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Один из них был связан с Медведчуком
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 мая 2023
- Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн