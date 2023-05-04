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Дарья Снигур обыграла Василеску в 1/8 финала 25-тысячника ITF в Испании

Теннис
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Украинская теннисистка провела отличный матч

Дарья Снигур обыграла Василеску в 1/8 финала 25-тысячника ITF в Испании

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Испании.

Во втором круге первая сеяная переиграла Арину Габриэлу Василеску из Румынии, которая стартовала в квалификации.

Тосса-де-Мар. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Арина Василеску (Румыния) – 6:2, 7:6

В 1/4 финала Снигур сразится против победительницы матча Худит Перельо Сааведра (Испания) – Михаэла Джакович (Сербия).

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В статье: Дарья Снигур
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