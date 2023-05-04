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Ястремская в двух сетах победила россиянку на турнире в Испании

Теннис
(1 голосов)

Украинка вышла в четвертьфинал

Ястремская в двух сетах победила россиянку на турнире в Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/4 финала грунтового турнира в Испании. Во втором круге соревнований Даяна одолела россиянку Анну Блинкову, которая имела пятый номер посева.

Первый сет начался с защиты подач каждой из спортсменок. Но во второй половине партии начался обмен брейками, в котором успешнее была украинка. Второй сет Ястремская начала с проигранной подачи, однако тут же забрала соперницы. Брейк в шестом гейме украинская теннисистка не смогла удержать, однако при счете 6:5 реализовала первый матч-бол.

В следующем раунде Ястремская встретится с первым номером посева на турнире, швейцаркой Жил Тайхманн. В феврале этого года Даяна уже уступала этой сопернице.

Челленджер. Женщины. Реус. Испания. Почва
Дайана Ястремская (Украина, 149) - Анна Блинкова (Россия, 64) 6:4, 7:5

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В статье: Даяна Ястремская Анна Блинкова
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