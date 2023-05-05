Ига Швёнтек обыграла россиянку в полуфинале Мастерса в Мадриде

Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал турнира в Мадриде. В полуфинальном матче она переиграла представительницу России Веронику Кудерметову.

Полуфинал. Мадрид

Ига Швёнтек - Вероника Кудерметова 6:1, 6:1

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Швёнтек реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Кудерметова, в свою очередь, сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки.

В решающем матче турнира Швёнтек сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Турнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая.