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Ига Швёнтек обыграла россиянку в полуфинале Мастерса в Мадриде
Польская теннисистка отдала сопернице 2 гейма
Фото: tennisnet
Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал турнира в Мадриде. В полуфинальном матче она переиграла представительницу России Веронику Кудерметову.
Полуфинал. Мадрид
Ига Швёнтек - Вероника Кудерметова 6:1, 6:1
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Швёнтек реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Кудерметова, в свою очередь, сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки.
В решающем матче турнира Швёнтек сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Турнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая.
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