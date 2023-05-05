Рафаэль Надаль пройдет медицинское обследование накануне турнира в Италии

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль пройдёт медицинское обследование, сообщает COPE.

По информации источника, эти медицинские тесты станут последними перед тем, как Надаль примет решение об участии в Открытом чемпионате Италии по теннису. Если врачи позволят испанскому спортсмену участвовать в соревнованиях, он с большой долей вероятности выступит и на "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат Италии по теннису пройдёт с 8 по 21 мая в Риме.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.