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Рафаэль Надаль пройдет медицинское обследование накануне турнира в Италии

Теннис
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Испанец восстанавливается от травмы

Рафаэль Надаль пройдет медицинское обследование накануне турнира в Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль пройдёт медицинское обследование, сообщает COPE.

По информации источника, эти медицинские тесты станут последними перед тем, как Надаль примет решение об участии в Открытом чемпионате Италии по теннису. Если врачи позволят испанскому спортсмену участвовать в соревнованиях, он с большой долей вероятности выступит и на "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат Италии по теннису пройдёт с 8 по 21 мая в Риме.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.

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В статье: Рафаэль Надаль
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