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Рафаэль Надаль пройдет медицинское обследование накануне турнира в Италии
Испанец восстанавливается от травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль пройдёт медицинское обследование, сообщает COPE.
По информации источника, эти медицинские тесты станут последними перед тем, как Надаль примет решение об участии в Открытом чемпионате Италии по теннису. Если врачи позволят испанскому спортсмену участвовать в соревнованиях, он с большой долей вероятности выступит и на "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат Италии по теннису пройдёт с 8 по 21 мая в Риме.
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.
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