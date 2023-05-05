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Физиотерапевт Алькараса: Он похож на Джоковича

Теннис
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Испанец проводит фантастический сезон

Физиотерапевт Алькараса: Он похож на Джоковича

Фото: Tennis Majors

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Физиотерапевт испанского теннисиста, второй ракетки мира Карлоса Алькараса Хуанхо Морено рассказал о процессе подготовки спортсмена к соревнованиям и о своём профессиональном опыте.

"Я работал в частной клинике и лечил игроков в футбол, теннис, регби — всех понемногу. В 2012 году испанские теннисисты набирали физиотерапевтов: одним из пациентов был Хуан-Карлос Ферреро (бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде и победитель 16 турниров ATP в одиночном разряде, а другим был Николас Альмагро. Я был очень впечатлён работой с Ферреро, потому что я сам играл в теннис и видел, как он выигрывал Кубок Дэвиса и "Ролан Гаррос". У него была патология, и я, наверное, смог ему помочь.

Затем Ферреро формировал свою команду, и я был горд, что он выбрал меня на роль помощника Карлоса Алькараса. Я взял на себя эту ответственность. У него нет от меня секретов, я видел всю эволюцию его тела и формы. Мы вместе строили это. Люди говорили: "Невероятные перемены произошли". Но только мы знали, что за этим стоит три года работы. Главной целью было, чтобы он набрал мышечную массу, набрал силу, стал выносливее, сильнее и быстрее.

Что я больше всего выделяю в его теле, так это его гибкость, эластичность и выносливость суставов. Это правда, что он проработан, но он также имеет генетическую предрасположенность. Мы смогли воспользоваться тем, что он не теряет этой гибкости и генерирует энергию сам. Он способен генерировать силу, которая ему нужна, может восстанавливать и возвращать ресурсы. В этом отношении он очень похож на Джоковича", — приводит слова специалиста испанское издание Marca.

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В статье: Карлос Алькарас
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