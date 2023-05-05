Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк покидает парный турнир в Мадриде
Интрига держалась на протяжении всего матча
фото - rolandgarros.com
Украинка Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе уступили американским теннисисткам Кори Гауфф и Джессике Пелуге в парном разряде турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания).
Кори Гауфф/Джессика Пелуга - Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе 2:0 (7:5, 7:6 (7:5))
Матч продолжался 1 час 47 минут. На счету американского дуэта четыре эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Их соперницы, в свою очередь, выполнили один эйс, допустили 12 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13.
В финале Гауфф и Пегула встретятся с победительницами встречи Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад-Майя — Лейла Фернандес и Тэйлор Таунсенд.
Популярное сейчас
- Шахтер сыграет с Минаем, Скрипник против Динамо. Расписание футбола на 1-7 мая
- В Defence Express заявили, что ВСУ впервые сбили ракету россиян Кинжал. В Воздушных силах отреагировали
- Доминирование Черноморца и легионеры Днепра-1. Символическая сборная 24-го тура УПЛ
- Ига Швёнтек обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира Мадриде
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО