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Марта Костюк покидает парный турнир в Мадриде

Теннис
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Интрига держалась на протяжении всего матча

Марта Костюк покидает парный турнир в Мадриде

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Украинка Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе уступили американским теннисисткам Кори Гауфф и Джессике Пелуге в парном разряде турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания).

Кори Гауфф/Джессика Пелуга - Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе 2:0 (7:5, 7:6 (7:5))

Матч продолжался 1 час 47 минут. На счету американского дуэта четыре эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Их соперницы, в свою очередь, выполнили один эйс, допустили 12 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13.

В финале Гауфф и Пегула встретятся с победительницами встречи Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад-Майя — Лейла Фернандес и Тэйлор Таунсенд.

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В статье: Кори Гауфф
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