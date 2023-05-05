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Даяна Ястремская поборется за место в финале турнира WTA 125 в Испании
Украинке пришлось хорошенько поработать
Фото: Eurosport
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Испании. В четвертьфинальном матче она обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии.
Испания. Четвертьфинал
Даяна Ястремская (Украина) - Жиль Тайхманн (Швейцария) 7:5, 7:6
Стоит отметить, что эта победа стала первой с июня прошлого года над соперницами из топ-30 мирового рейтинга.
Соперницей украинки станет теннисистка из квалификации американка Элизабет Мандлик
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