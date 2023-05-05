  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская поборется за место в финале турнира WTA 125 в Испании
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская поборется за место в финале турнира WTA 125 в Испании

Теннис
(1 голосов)

Украинке пришлось хорошенько поработать

Даяна Ястремская поборется за место в финале турнира WTA 125 в Испании

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Испании. В четвертьфинальном матче она обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии.

Испания. Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина) - Жиль Тайхманн (Швейцария) 7:5, 7:6

Стоит отметить, что эта победа стала первой с июня прошлого года над соперницами из топ-30 мирового рейтинга.

Соперницей украинки станет теннисистка из квалификации американка Элизабет Мандлик

По теме
yellow-arrow
Рафаэль Надаль пропустит Мастерс в Риме
yellow-arrow
Марта Костюк покидает парный турнир в Мадриде
yellow-arrow
Физиотерапевт Алькараса: Он похож на Джоковича
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде