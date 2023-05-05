Рафаэль Надаль пропустит Мастерс в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира серии "Мастерс", который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая. Это означает, что 14-кратному чемпиону "Ролан-Гаррос" впервые в карьере предстоит защищать свой титул во Франции, не сыграв перед этим ни одного турнира в сезоне на грунте.

Ранее сообщалось, что решение об участии в итальянском "Мастерсе" Надаль должен был принять по результатам медицинских тестов.

Напомним, 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.