Определился первый финалист Мастерса в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового турнира серии "Мастерс", который проходит в Мадриде (Испания).

В полуфинальном матче Алькарас обыграл 17-ю ракетку турнира, представителя Хорватии Борну Чорича.

Карлос Алькарас - Борна Чорич 6:4, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Чорич выполнил два эйса, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах на турнирах АТР.