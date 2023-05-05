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Определился первый финалист Мастерса в Мадриде

Теннис
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В ожидании финала

Определился первый финалист Мастерса в Мадриде

Фото: Blaze Trends

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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового турнира серии "Мастерс", который проходит в Мадриде (Испания).

В полуфинальном матче Алькарас обыграл 17-ю ракетку турнира, представителя Хорватии Борну Чорича.

Карлос Алькарас - Борна Чорич 6:4, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Чорич выполнил два эйса, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах на турнирах АТР.

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В статье: Карлос Алькарас
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