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Рафаэль Надаль: Мне очень жаль, что я не смогу быть в Риме
Испанец пропустит один из главных турниров
Фото: Tennis365
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к болельщикам после снятия с турнира серии "Мастерс", который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.
"Мне очень жаль сообщать, что я не смогу быть в Риме. Вы все знаете, как больно мне пропустить ещё один из турниров, которые были так важны в моей профессиональной и личной карьере при всей любви и поддержке итальянских тифози.
Несмотря на то, что в последние дни я заметил улучшение, в течение многих месяцев я не мог тренироваться на высоком уровне, и для полного восстановления нужно время. У меня нет другого выбора, кроме как смириться с этим и продолжить работу. Обнимаю всех", — написал Надаль в соцсетях.
Снятие Надаля с "Мастерса" в Риме означает, что 14-кратному чемпиону "Ролан-Гаррос" впервые в карьере предстоит защищать свой титул в Париже, не сыграв ни одного турнира в сезоне на грунте.
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