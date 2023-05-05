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Элина Свитолина одержала уверенную победу на турнире в Сен-Мало
Украинка понемногу набирает форму
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).
В четвертьфинальном матче украинка переиграла француженку Леолию Жанжан.
Сен-Мало. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Леолия Жанжан (Франция) – 6:3, 6:1
Ранее теннисистки не встречались.
В следующем раунде Свитолина сразится против первой сеяной Слоан Стивенс (№48 WTA).
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