  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элина Свитолина одержала уверенную победу на турнире в Сен-Мало
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина одержала уверенную победу на турнире в Сен-Мало

Теннис
(1 голосов)

Украинка понемногу набирает форму

Элина Свитолина одержала уверенную победу на турнире в Сен-Мало

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

В четвертьфинальном матче украинка переиграла француженку Леолию Жанжан.

Сен-Мало. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Леолия Жанжан (Франция) – 6:3, 6:1

Ранее теннисистки не встречались.

В следующем раунде Свитолина сразится против первой сеяной Слоан Стивенс (№48 WTA).

По теме
yellow-arrow
Рафаэль Надаль: Мне очень жаль, что я не смогу быть в Риме
yellow-arrow
Определился первый финалист Мастерса в Мадриде
yellow-arrow
Рафаэль Надаль пропустит Мастерс в Риме
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде