Свитолина о своем муже: Чудесная жизнь, он очень заботливый человек

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №1088) после выхода в полуфинал турнира в Сен-Мало рассказала о домашней жизни, о своем муже и ребенке.

"Какая это повседневная жизнь с Гаэлем? Это прекрасная жизнь, он очень бережный человек и делает все, чтобы дома царила хорошая атмосфера. Я за это ему очень благодарна. Мы очень счастливы, что у нас есть ребенок. Эта жизнь вне тенниса действительно помогла нам обрести счастье. Думаю, что иметь счастье дома, когда вне тенниса у тебя есть что-то прекрасное в жизни, это очень важно.

Ребенок сейчас дома с няней, с моей мамой и мамой Гаэля. Родители нам очень помогают. Мать Гаэля приехала из Мартиники, потом очередь за моей мамой. У нас большая семья, поэтому много помощи. Вокруг много людей: у нас есть команда для дочери и команда для тенниса. Это действительно огромная поддержка. Поэтому сейчас я могу направить свои мысли на теннис, настраиваться на игру, а когда я уже дома, я в роли мамы.

Гаэль в своих влогах немного показывает наш дом и как я готовлю? Что ж, это наша жизнь, СМИ ею интересуются, это часть нашей работы. Мы хотели бы ею поделиться с людьми, с болельщиками, какова жизнь теннисиста. Думаю, это прекрасно, что у Гаэля свой влог, у него хорошо получается. Иногда я тоже есть в этих видео, иногда я не очень этого хочу, но все окей (смеется). Готовит ли он? Нет, это моя работа. И я люблю готовить это не проблема. Вот такая жизнь в нашей семье."

Об общей странице GEMS в Instagram

"Почему мы так мало публикуем там? Мы стараемся, но большинство событий происходит на наших страницах. Возможно, нам стоит поработать над этим, ведь наша общая страница получила много внимания. Наверное, нам просто нужно вернуться к этому" – сказала Элина.

Напомним, что сегодня, 6 мая Свитолина сыграет полуфинальный матч турнира в Сен-Мало против американки Слоан Стивенс (WTA №48).