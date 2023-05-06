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Свитолина о низком месте в мировом рейтинге: Это временно, я надеюсь

Теннис
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Желаем удачи

Свитолина о низком месте в мировом рейтинге: Это временно, я надеюсь

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №1088) заявила, что стремится вернуться в список лучших теннисисток мира.

"Как это бывшей третьей ракетке мира чувствовать себя за пределами первой тысячи в рейтинге? Для меня все хорошо, я знаю, что это временно. Я надеюсь на это. Для меня важно быть готовой на 100% физически и на 100% ментально, тогда я смогу хорошо соперничать. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я выкладываюсь по полной, а рейтинг впоследствии улучшится.

Нужна ли помощь психолога, чтобы фокусироваться так хорошо? Иногда, когда я ощущаю необходимость, я обращаюсь за консультацией, а потом продолжаю двигаться дальше уже сама собой. Конечно, мне также нужна была помощь психолога из-за войны в Украине. После моего визита в феврале мне нужно было восстановиться" – сказала она.

Напомним, что ранее Элина рассказала личное о своем муже.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
BTU

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