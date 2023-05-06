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Ястремская в тяжелом матче проиграла полуфинал челленджера в Испании
К сожалению, но не сдаваться
Фото: NBC Sports
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №149) уступила в полуфинале челленджера в Реусе (Испания). Наша спортсменка проиграла представительнице США Элизабет Мандлик (WTA №147).
Счет матча 2-1 (7-5; 4-6; 6-4) в пользу победительницы матча, на счету которой 0 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков, 6 из 10 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.
В финальном матче американка сыграет против победительницы матча Дэвис/Кырстя.
Ястремская впервые с марта 2022 сыграла в полуфинале турнира WTA. Тогда украинка проиграла финал турнира в Леоне (Франция).
Напомним, что ранее Свитолина
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