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Свитолина уступает в полуфинале турнира WTA 125 во Франции

Теннис
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Украинка проиграла в двух сетах

Свитолина уступает в полуфинале турнира WTA 125 во Франции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Сен-Мало. В полуфинале украинка уступила Слоан Стивенс из США в двух сетах.

В первом сете Элина выигрывала со счетом 5:2, но затем она потеряла преимущество и проиграла первую партию.

Во втором сете была почти зеркальная ситуация. Свитолина трижды уступала с брейком, но совершила камбэк со счетом 5:4. В 10-м и 12-м геймах экс-третья ракетка мира не реализовала по одному сетболу и игра перешла в тай-брейк.

К сожалению, сильнее оказалась теннисистка из Америки, которая выиграла Открытый чемпионат США в 2017 году.

В финале турнира Стивенс сыграет с Гретье Миннен.

WTA 125 Сен-Мало. Грунт. 1/2 финала
1-7 мая, полуфинал
Слован Стивенс (США) 2-0 Элина Свитолина (Украина) - 7:5, 7:6 (7:5)

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В статье: Элина Свитолина
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