  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Первая ракетка мира: Трудно попасть на вершину, но остаться на вершине еще труднее
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая ракетка мира: Трудно попасть на вершину, но остаться на вершине еще труднее

Теннис
(1 голосов)

Очень правильные слова

Первая ракетка мира: Трудно попасть на вершину, но остаться на вершине еще труднее

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, полька Ига Швентек рассказала, как ей удается в течение длительного времени оставаться на вершине мирового рейтинга.

"Знаете, люди не зря говорят: "Трудно попасть на вершину, но остаться на вершине еще труднее". Не знаю… Я не прожила еще достаточно, чтобы понять, правда это или нет, но когда я добралась вершины, я чувствовала, что это будет тяжело, а удержаться на вершине еще труднее, но я думаю, что я все равно хорошо справлюсь с этим.

На мой взгляд, нужно не думать не о том, что хочешь сохранить свое место наверху, а скорее стремиться к другим вещам, которые могут тебя мотивировать и позволят тебе добиться большего, независимо от того, на какой позиции ты находишься. Я думаю, что именно в этом и заключается изменение для меня в том, как я чувствовала себя в начале сезона, когда на меня давил статус №1 в мире, и как я чувствую себя сейчас. Я не знаю, возможно, другие игроки поступают иначе, или у них, тех, кто оставался на вершине долгое время, были другие пути или причины, по которым они там оставались" – сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира в Сен-Мало.

По теме
yellow-arrow
Свитолина поблагодарила турнир в Сен-Мало. Фото
yellow-arrow
Свитолина уступает в полуфинале турнира WTA 125 во Франции
yellow-arrow
Ястремская в тяжелом матче проиграла полуфинал челленджера в Испании
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде