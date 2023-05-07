Первая ракетка мира: Трудно попасть на вершину, но остаться на вершине еще труднее

Первая ракетка мира, полька Ига Швентек рассказала, как ей удается в течение длительного времени оставаться на вершине мирового рейтинга.

"Знаете, люди не зря говорят: "Трудно попасть на вершину, но остаться на вершине еще труднее". Не знаю… Я не прожила еще достаточно, чтобы понять, правда это или нет, но когда я добралась вершины, я чувствовала, что это будет тяжело, а удержаться на вершине еще труднее, но я думаю, что я все равно хорошо справлюсь с этим.

На мой взгляд, нужно не думать не о том, что хочешь сохранить свое место наверху, а скорее стремиться к другим вещам, которые могут тебя мотивировать и позволят тебе добиться большего, независимо от того, на какой позиции ты находишься. Я думаю, что именно в этом и заключается изменение для меня в том, как я чувствовала себя в начале сезона, когда на меня давил статус №1 в мире, и как я чувствую себя сейчас. Я не знаю, возможно, другие игроки поступают иначе, или у них, тех, кто оставался на вершине долгое время, были другие пути или причины, по которым они там оставались" – сказала она.