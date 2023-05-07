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Свитолина поблагодарила турнир в Сен-Мало. Фото

Теннис
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Действительно хорошее выступление

Свитолина поблагодарила турнир в Сен-Мало. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №1088) завершила выступление на турнире в Сен-Мало. Наша спортсменка дошла до полуфинала соревнований, где уступила сорок восьмой ракетке планеты Слоан Стивенс.

После завершения игры наша спортсменка поблагодарила болельщиков и организаторов турнира. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Свитолина поблагодарила турнир в Сен-Мало. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Ястремская проиграла в полуфинале челленджера в Испании.

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В статье: Элина Свитолина
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