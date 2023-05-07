Свитолина поблагодарила турнир в Сен-Мало. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №1088) завершила выступление на турнире в Сен-Мало. Наша спортсменка дошла до полуфинала соревнований, где уступила сорок восьмой ракетке планеты Слоан Стивенс.

После завершения игры наша спортсменка поблагодарила болельщиков и организаторов турнира. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.