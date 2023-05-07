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Свитолина поблагодарила турнир в Сен-Мало. Фото
Действительно хорошее выступление
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №1088) завершила выступление на турнире в Сен-Мало. Наша спортсменка дошла до полуфинала соревнований, где
После завершения игры наша спортсменка поблагодарила болельщиков и организаторов турнира. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ястремская
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