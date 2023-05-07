Алькарас защитил титул чемпиона Мадрида

Испанский теннисист Карлос Алькарас в упорной борьбе в матче финала "Мастерса" в Мадриде (Испания) одержал победу над немецким спортсменом Ян-Леннардом Штруффом. Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Карлос Алькарас защитил титул чемпиона. Это четвертая победа в турнирах спортсмена в 2023 году: ранее испанец выигрывал турниры в Буэнос-Айресе, Индиан-Уэллсе и Барселоне.

Ранее теннисисты между собой играли дважды. Счет был равный. Теперь Карлос побеждает в личном противостоянии.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

26 апреля - 7 мая 2023 года

ATP Masters 1000, грунт, финал

Карлос Алькарас 2-1 Ян-Леннард Штруфф (6:4, 3:6, 6:3)