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Алькарас защитил титул чемпиона Мадрида
В упорной борьбе действующий чемпион обыграл лаки-лузера основной сетки турнира
Фото: Eurosport
Испанский теннисист Карлос Алькарас в упорной борьбе в матче финала "Мастерса" в Мадриде (Испания) одержал победу над немецким спортсменом Ян-Леннардом Штруффом. Матч продолжался 2 часа 26 минут.
Карлос Алькарас защитил титул чемпиона. Это четвертая победа в турнирах спортсмена в 2023 году: ранее испанец выигрывал турниры в Буэнос-Айресе, Индиан-Уэллсе и Барселоне.
Ранее теннисисты между собой играли дважды. Счет был равный. Теперь Карлос побеждает в личном противостоянии.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
26 апреля - 7 мая 2023 года
ATP Masters 1000, грунт, финал
Карлос Алькарас 2-1 Ян-Леннард Штруфф (6:4, 3:6, 6:3)
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