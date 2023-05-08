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Названа сумма призовых, которую получит Алькарас за победу на Мастерсе в Мадриде
Испанец защитил титул
Фото: Defector
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, одержавший победу в финале "Мастерса" в Мадриде (Испания) над немцем Ян-Леннардом Штруффом, получит € 1 105 265 призовых за победу в турнире, а также 1000 рейтинговых очков.
1000 очков позволит Алькарасу напрямую приблизиться к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Перед стартом следующего турнира в Риме теннисистов будет разделять пять очков: 6775 в активе у Джоковича, 6770 — у Алькараса. Уже на следующей неделе 20-летний испанец может вновь возглавить рейтинг ATP.
Ян-Леннард Штруфф за выход в финал "Мастерса" в Мадриде получит € 580 тыс. и 600 очков рейтинга.
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