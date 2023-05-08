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Федерер: Отсутствие Рафы было бы ужасно обидным для тенниса
Швейцарец рассказал, чего ожидал от турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от "Ролан Гаррос" и прокомментировал тот факт, что участие 14-кратного чемпиона турнира испанца Рафаэля Надаля до сих пор находится под вопросом.
"Отсутствие Рафы было бы ужасно обидным для тенниса. Я всё ещё надеюсь, что он сыграет, я видел, что он снялся с Рима, и желаю ему всего наилучшего. Безусловно, и Новак мало играл, поэтому я надеюсь, что он тоже вернётся сильным и что все молодые ребята примут участие. Я обязательно буду смотреть", — приводит слова Федерера Sky Sports.
Напомним, ранее стало известно о решении Надаля сняться с грядущего "Мастерса", который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.
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