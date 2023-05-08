Алькарас приблизился к Надалю по количеству титулов в возрасте до 21 года

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас в воскресенье, 7 мая, одержал победу в финале турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) над лаки-лузером основной сетки немцем Ян-Леннардом Штруффом и подтвердил прошлогоднее чемпионство.

Для Алькараса, которому в пятницу, 5 мая, исполнилось 20 лет, это четвёртый титул ATP в сезоне: ранее спортсмен в 2023 году выигрывал турниры в Буэнос-Айресе, Индиан-Уэллсе и Барселоне.

Больше титулов ATP в возрасте до 21 года среди теннисистов выигрывал только легендарный испанский спортсмен Рафаэль Надаль.