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Гонки Гран-при Майами могут проводить ночью

Теннис
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Организаторы ведут переговоры

Гонки Гран-при Майами могут проводить ночью

Новина українською

Организаторы Гран-при Майами ведут переговоры с руководством Формулы-1 о проведении ночных гонок. Сейчас этот вопрос находится лишь на стадии проработки.

"У нас уже было несколько разговоров по этому поводу. Очевидно, что в это время года погода немного непредсказуема. В этом году всё довольно хорошо, и бриз очень помог, но годом ранее было не по сезону жарко.
Однако в целом есть много факторов, которые влияют на возможное решение проводить гонку ночью. Так что мы должны оценить все эти моменты. А так, могу сказать, что мы открыты для этого.

Есть ли вероятность, что она будет проходить в субботу вечером? Пока решение не принимается, но мы обсуждаем различные варианты", — приводит слова управляющего партнёра Гран-при Майами Тома Гарфинкеля Motorsport.

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В статье: Гран-при Майами
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