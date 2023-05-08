Крутых покинул турнир в Риме на старте квалификации

Украинский теннисист Алексей Крутых покидает квалификацию "Мастерса" в Риме. В первом круге он уступил Александру Шевченко.

Рим, Италия. Квалификация. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Александр Шевченко (-, 4) 4:6, 2:6

Для нашего теннисиста это поражение стало вторым подряд. Алексей успешно выступил в квалификации Australian Open, на турнире ATP 250 в Дохе и ATP 500 в Барселоне.

Украинец впервые участвовал на "Мастерсе".