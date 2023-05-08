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Крутых покинул турнир в Риме на старте квалификации
Украинец имел шансы выйти вперед, но не сумел их реализовать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Алексей Крутых покидает квалификацию "Мастерса" в Риме. В первом круге он уступил Александру Шевченко.
Рим, Италия. Квалификация. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) - Александр Шевченко (-, 4) 4:6, 2:6
Для нашего теннисиста это поражение стало вторым подряд. Алексей успешно выступил в квалификации Australian Open, на турнире ATP 250 в Дохе и ATP 500 в Барселоне.
Украинец впервые участвовал на "Мастерсе".
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