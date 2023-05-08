Прага. Виталий Сачко уступил во втором круге квалификации

Украинский теннисист Виталий Сачко уступил в финале квалификации на "челленджере" в Чехии. Во втором круге квалификации наш теннисист уступил Рудольфу Моллекеру.

Прага, Чехия. Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко - Рудольф Моллекер 4:6, 2:6

Для украинского теннисиста этот турнир стал 13-м в этом году. Ранее Илья Марченко снялся с турнира ATP Challenger Tour 100 в австрийском Маутгаузене.