  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас одержал победу в номинации Прорыв года
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас одержал победу в номинации Прорыв года

Теннис
(1 голосов)

Испанец одержал победу на турнире в Мадриде

Карлос Алькарас одержал победу в номинации Прорыв года

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил в номинации "Прорыв года" по версии Laureus World Sports Awards. В этой категории была также номинированы теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, чемпионка мира в беге на 100 м с барьерами, нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен, американский гольфист Скотти Шеффлер и сборная Марокко по футболу.

"В 2022 году 20-летний Алькарас потрясающим образом заявил о себе в мире тенниса, выиграв свой первый титул "Большого шлема" на US Open, а также стал самой молодой первой ракеткой мира в истории рейтинга АТР", — говорится в представлении Алькараса как лауреата премии.

На минувшей неделе Алькарас защитил титул на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Мадриде.

По теме
yellow-arrow
Прага. Виталий Сачко уступил во втором круге квалификации
yellow-arrow
Крутых покинул турнир в Риме на старте квалификации
yellow-arrow
Гонки Гран-при Майами могут проводить ночью
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде