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Карлос Алькарас одержал победу в номинации Прорыв года
Испанец одержал победу на турнире в Мадриде
Фото: Tennis Majors
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил в номинации "Прорыв года" по версии Laureus World Sports Awards. В этой категории была также номинированы теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, чемпионка мира в беге на 100 м с барьерами, нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен, американский гольфист Скотти Шеффлер и сборная Марокко по футболу.
"В 2022 году 20-летний Алькарас потрясающим образом заявил о себе в мире тенниса, выиграв свой первый титул "Большого шлема" на US Open, а также стал самой молодой первой ракеткой мира в истории рейтинга АТР", — говорится в представлении Алькараса как лауреата премии.
На минувшей неделе Алькарас защитил титул на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Мадриде.
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